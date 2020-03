MARIÁPOLIS: Prefeito Val Dantas visita início das obras de reforma do Velório Municipal

Começaram as obras de reforma do Velório Municipal de Mariápolis que terá um espaço com mais conforto, principalmente a instalação de ar condicionado. O prefeito Val Dantas, o secretário de Obras e Almoxarifado Antonio Carlos e a engenheira Ingrid Romanini estiveram no local para acompanhar os trabalhos que deram início pela empresa Emerson Zanon Eireli – ME.

A execução da obra é através de recursos financeiros transferidos pelo Governo do Estado de São Paulo por meio de Convênio nº. 514/2019, firmado através da Secretaria de Desenvolvimento Regional/ Subsecretaria de Convênios com Munícipios e Entidades não Governamentais e com recursos próprios.



O valor contratual é R$ 105.241,03, sendo R$ 100 mil através de uma emenda do deputado Cauê Macris e contrapartida de R$ 5.241,03 da prefeitura.

O pedido do recurso foi feito ao deputado pelo prefeito Val Dantas juntamente com os vereadores Maciel Lourenço e Cidinha.

Entre as diversas melhorias na infraestrutura como forro e instalações elétricas, o prédio receberá ainda a troca de piso, novas janelas e portas, pinturas interna e externa, vaso sanitário para PCD (Pessoa Com Deficiência), bancos longarinas, entre outros acessórios. Lembrando que o ar condicionado será doação da empresa funerária Prudenpax, de Presidente Prudente.