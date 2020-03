Motociclista morre após andar na contramão em rodovia

Um motociclista de 49 anos morreu, na noite deste domingo (8), após uma colisão frontal com um automóvel na rodovia João Hipólito Martins (SP-209), a Castelinho, na região do Parque Marajoara, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a vítima dirigia na contramão.

De acordo com informações obtidas no local pelo site Acontece Botucatu, o motociclista Luiz Cláudio Pedroso Soares pilotava uma Titan CG 150 e não resistiu aos ferimentos.

Ele morreu no local, antes da chegada do resgate. As duas pessoas que estavam no veículo, cujo modelo não foi revelado, foram levadas para o Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas (HC) com ferimentos leves. O caso será investigado. (JCNet)