Peça solta na pista atinge para-brisa de carro e mata criança de 9 anos, na BR-277

Uma criança de apenas 9 anos foi vítima de um trágico acidente no início da tarde deste sábado (7), na BR-277, em Morretes. O carro com a garota seguia no sentido Curitiba – Paranaguá quando uma peça, que estava solta na pista, atingiu o para-brisa do veículo e acabou acertando a menina. A garota chegou a ser socorrida por uma equipe da concessionária que administra a rodovia, porém não resistiu e morreu.

A criança, que estudava em colégio de Curitiba, será sepultada na tarde deste domingo (8), no Cemitério Bonfim, em São José dos Pinhais.

O acidente que tirou a vida da pequena Latife Jacon Zainedir aconteceu após um caminhão passar por cima de uma peça que estava solta na pista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o objeto é semelhante a um tambor de freio.

Após ser atingida pelo rodado do veículo pesado, a peça levantou e acabou atingindo o para-brisa do carro Citroen, que seguia atrás, na pista da esquerda. A peça então atravessou o para-brisa e acabou acertando a garota, que estava no banco traseiro do carro. A colisão foi tão forte, que o objeto chegou a sair pelo vidro de trás do veículo.

Uma equipe de socorro da concessionária chegou a atender a vítima, porém, Latife não resistiu e morreu no local.

Despedida Latife

Neste domingo (8) será realizado o enterro da pequena Latife. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paranaguá e está sendo velado no Centro de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

O enterro está marcado para às 17h, deste domingo (8), no Cemitério Bonfim, no bairro Guatupê, também em São José dos Pinhais.

O Colégio Assunção Curitiba, onde a vítima cursava o 4° ano do ensino fundamental, publicou uma nota de falecimento.

