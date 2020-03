Professora grávida registra BO após ser agredida em escola, aluna de 15 anos é a acusada

Uma professora grávida de 5 meses registrou um boletim de ocorrência alegando ter sido agredida por uma aluna de 15 anos na manhã de sexta-feira (6) na Escola Estadual Leny Barros, em Assis (SP).

Segundo relato da profissional à polícia, ela estava dando aula e uma aluna estava conversando muito. Por isso, a professora chamou a atenção da adolescente, que decidiu sair da sala. Então, a professora contou que pediu para a estudante voltar para aula, mas a aluna retornou e a agrediu com empurrões, puxões de cabelo e arranhões.

A professora foi levada para a maternidade de Assis e, segundo a polícia, a gestação não foi afetada. O marido da profissional contou à TV TEM que ela está afastada do trabalho e muito abalada.

A professora, que dá aula há mais de 10 anos, também será submetida a um exame de ultrassom para verificar as condições de saúde do bebê.

Segundo informações, a aluna passa por acompanhamento psiquiátrico desde os 9 anos.

Em nota, a Diretoria Regional de Ensino de Assis informou que repudia toda e qualquer forma de agressão e violência, principalmente dentro do ambiente escolar. Disse ainda que os responsáveis pela aluna foram convocados e compareceram para uma reunião na escola.

Ainda de acordo com a Secretaria de Educação, o Conselho Tutelar e o Conselho de Escola foram convocados para definir quais medidas serão adotadas, e a Regional informou que presta total apoio à professora. Também informou que a equipe gestora incluirá o acontecimento na Plataforma Conviva (Placon) e intensificará ações com foco na melhoria do clima escolar. (FONTE: Assis City)