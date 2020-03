Renault Duster muda visual e evolui por dentro; preços começam em R$ 71.790

A Renault apresentou hoje (4) o novo Duster. O SUV desembarca nas concessionárias com um novo design, interior repaginado e apenas uma opção de motorização.

Ao contrário do que acontecia anteriormente, somente o motor 1.6 SCe de até 120 cv será oferecido no utilitário esportivo, com opções de câmbio manual de cinco marchas ou CVT. Com isso, sai de cena o antigo 2.0 16V, que era associado a um lento câmbio automático de quatro velocidades.

Agora, o Duster sai de fábrica em três versões de acabamento: Zen, Intense e Iconic, sendo que as duas últimas vem exclusivamente com a transmissão CVT. Haverá também uma versão voltada para o público PCD chamada Life. A Renault não divulgou valores, mas UOL Carros apurou que o SUV deve custar R$ 69.990.

Itens de série: controles de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampas, ganchos para fixação de cadeirinhas Isofix, direção elétrica, coluna de direção com regulagens de altura e profundidade, banco do motorista com regulagem de altura, ar-condicionado, sistema start-stop, chave do tipo canivete, computador de bordo, rádio AM/FM.

O design repaginado é um dos destaques do novo Duster. Embora a plataforma seja a mesma de antes, todos os painéis da carroceria foram trocados: até as portas são novas. O para-brisa ficou mais inclinado e o carro ganhou uma nova dianteira, com faróis mais horizontais e uma grade frontal mais elaborada, que segue a identidade visual da Renault.

Atrás está a alteração mais polêmica: as lanternas adotaram um formato mais quadrado, que lembra muito o Jeep Renegade. Se pelas fotos elas parecem praticamente idênticas, pessoalmente as semelhanças não são tão grandes assim. A tampa do porta-malas ganhou mais vincos.

O interior evoluiu significativamente frente ao seu antecessor. O Duster traz linhas mais elaboradas que remetem até ao Citroën C4 Cactus, especialmente pelo formato das saídas de ar-condicionado e da posição da tela da central multimídia EasyLink, que equipa alguns modelos da Renault vendidos na Europa e estreia no Brasil justamente no SUV.

Nota-se uma maior preocupação com a qualidade dos materiais empregados na cabine, diferente do plástico duro e sem graça do antigo Duster.

A Renault oferece ainda mais de 26 acessórios divididos em quatro kits.