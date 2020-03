Tubarão gigante morre engasgado quando tentava comer tartaruga

Uma cena incomum e sangrenta foi presenciada pelo pescador Greg Vella: ele viu um tubarão branco gigantesco que morreu engasgado enquanto tentava engolir uma tartaruga marinha inteira.

Segundo contou em sua rede social, tudo começou quando ele estava em um barco comercial de pesca de atum no Oceano Pacífico. Na ocasião, ele ouviu uma conversa, pelo rádio, entre marinheiros que afirmavam ter avistado um tubarão enorme com a presa entalada na boca.

“Ouvi boatos no rádio de que havia um tubarão branco nadando com uma grande tartaruga marinha na boca”, escreveu Vella no grupo do Facebook Commercial Salmon, Albacore & Crab Fishers.

Conforme o relato, o animal parecia estar lutando para se livrar da tartaruga. Vella lembra que ele e os colegas fizeram piada da situação e não deram atenção às mensagens bizarras. “As pessoas começaram a brincar sobre isso, então eu não prestei mais atenção”, lembrou.

Tubarão morto acaba em rede de pesca

Por isso, o susto foi grande no dia seguinte, quando ele se deparou com o animal de aproximadamente duas toneladas morto em uma rede de pesca, inclusive, ainda com a tartaruga na boca. Para que ninguém duvidasse de sua história de pescador, Vella fez questão de tirar uma fotografia e postar em sua rede social.

As fotos grotescas mostram a tartaruga gigante pendurada na boca ensanguentada do tubarão que pode ser chamado de colossal. No entanto, todos lamentaram a morte do grande predador marinho:

“O pessoal do comércio ficou chateado, pois os tubarões brancos não incomodam sua pesca comercial e, certamente, incomodam as coisas que comem nossa pesca”, escreveu ele.

Na época do ocorrido, abril de 2019, as imagens foram compartilhadas mais de 9000 vezes, com os usuários das mídias sociais em choque com o tamanho do tubarão.