Corpo do 2º bombeiro soterrado na Baixada Santista é encontrado

O corpo do segundo bombeiro soterrado no deslizamento do dia 3 de março na Baixada Santista foi encontrado na noite de ontem pelas equipes de busca.

Marciel de Souza Batalha, de 46 anos, morreu ao tentar resgatar um bebê e sua mãe após um deslizamento no Morro do Macaco, no Guarujá (SP), no dia 3 de março, após fortes chuvas atingirem o local. Batalha era natural de Juiz de Fora (MG) e deixa mulher e uma filha.

Outro bombeiro também morreu durante a tentativa de resgate de vítimas, mas seu corpo foi encontrado logo depois.

Os dois integravam a equipe do 6º Grupamento de Bombeiros, em Santos. No perfil do Corpo de Bombeiros em São Paulo, foi publicada uma nota lamentando a morte do cabo Batalha.

O número de mortos nos deslizamentos no Guarujá, São Vicente e Santos chegou a 44, de acordo com o último balanço divulgado pela Defesa Civil de São Paulo.

Ao todo, 513 pessoas estão desabrigadas e há 34 desaparecidos. Todos os moradores não localizados são do Guarujá, cidade que também registrou o maior número de mortes (33) e desabrigados (328). Depois, aparecem Santos, com oito mortes e 185 desabrigados, e São Vicente, com três óbitos.

Fonte: uol.com.br