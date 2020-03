OSVALDO CRUZ: Sest/Senat inaugura sede regional em Osvaldo Cruz no dia 13 de março

O Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) inaugura, na próxima sexta-feira (13) às 10 horas uma nova Unidade no Estado de São Paulo em Osvaldo Cruz.

A nova estrutura é ampla e moderna, onde os trabalhadores do transporte passarão a contar com os atendimentos oferecidos pela instituição. Segundo a gerente do Sest/ Senat, Sílvia Helena Dias de Oliveira, a missão da organização é capacitar melhor os profissionais do transporte e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e suas famílias.



“Nossa missão é transformar as pessoas em profissionais mais capacitados, melhorar a qualidade de vida; então vamos oferecer atendimento em fisioterapia, nutrição, odontologia gratuitamente, além disso também vamos proporcionar qualificação profissional, formar novos profissionais do transporte”, destacou.

O Sest/Senat investiu perto de R$ 10 milhões em Osvaldo Cruz, na construção da unidade local, que será a primeira da região.

O Sest/Senat atua na formação e na qualificação de profissionais para o mercado de trabalho e a inauguração deverá contar com a presença de autoridades de Osvaldo Cruz e região.