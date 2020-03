PACAEMBU: Justiça manda afastar o prefeito Maciel Corpa e vice deve assumir

O juiz de direito Dr. Rodrigo Menegatti acatou pedido da Promotoria de Justiça e determinou nesta terça-feira (10), o afastamento do prefeito de Pacaembu Maciel do Carmo Colpas (PSDB).

A reportagem do jornal e site Folha Regional Pacaembu apurou junto à presidente da Câmara Municipal, vereadora Luzia Vecchiatti (PT), que a notificação foi feita por volta das 10h através de um oficial de Justiça que esteve na Casa de Leis e protocolou o documento judicial e também do Cartório Eleitoral dando ciência da ordem de afastamento do chefe do Executivo.



Também no documento, o juiz determinou que fosse dada ciência aos demais vereadores sobre a fato e que seja dada posse imediata ao vice-prefeito Adão Viscardi (PV).

De acordo com a presidente do legislativo, a solenidade de posse de Adão Viscardi está marcada para ocorrer às 17h de hoje na Câmara Municipal.

JUIZ DETERMINA BLOQUEIO DE BENS DE QUATRO VEREADORES

Ainda segundo a presidente do legislativo, a Justiça determinou o bloqueio de bens de quatro vereadores, são eles: Aparecido Donizeti Frias – (PMDB), José Messias Fagundes de Almeida (PSDB), Marcos Leandro Lourencetti (PP) e Valdecir Pessan (PMDB).

MOTIVO DO AFASTAMENTO

De acordo com apurado pela reportagem, o afastamento faz parte do processo movido pela Promotoria de Justiça que investiga supostos gastos com viagens feitas pelo Poder Executivo com a participação dos vereadores em compromissos políticos na capital paulista e outras.

O afastamento do prefeito, visa a apuração dos fatos e informações que constam no processo e tem a duração de seis meses a contar da presente data.

Apesar da liminar concedida pela Fórum da Comarca de Pacaembu, o caso ainda cabe recurso no Tribunal de Justiça.

A reportagem do jornal e site Folha Regional segue acompanhando o passo a passo deste caso e mais informações a qualquer momento.