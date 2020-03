Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança para identificar autores de roubo à Prefeitura de Irapuru

A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança para identificar os autores do roubo à Prefeitura de Irapuru, que ocorreu na madrugada deste sábado (7). As imagens são de locais próximos ao Paço Municipal.

As investigações, conforme informações do delegado responsável pelo caso Ricardo Dourado dos Santos, tiveram início logo após o roubo, ainda na madrugada. No entanto, até o momento os bandidos não foram identificados e não há suspeitos.

Conforme informações do vigia da Prefeitura, os ladrões arrombaram as portas de três salas, reviraram gavetas e documentos em busca de dinheiro. Além disso, quebraram uma corrente com um cadeado que ficava no cofre, porém, não conseguiram abrir.

Em seguida, os bandidos fugiram com cerca de R$ 140 que estavam em uma gaveta, o celular e o relógio do vigia, que só conseguiu pedir ajuda horas depois em um posto de combustíveis.

O vigilante teve ferimentos na cabeça e nos pulsos, causados pelos assaltantes.

Em outubro de 2015, a Prefeitura de Irapuru já tinha sido alvo de criminosos. Naquela época, bandidos fugiram com quase R$ 8 mil.

Os serviços no local voltaram a funcionar normalmente às 13h desta segunda-feira (9). (REPORTAGEM: G1 Presidente Prudente / FOTO: Folha Regional)