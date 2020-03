FLÓRIDA: Vereador sugere instalação de som na fonte luminosa da praça

Em sessão da Câmara Municipal de Flórida Paulista, o vereador Sidnei Gazola (PSB) reivindicou a Prefeitura Municipal para que providencie a instalação de som (caixas) na praça Gerson Veronese Ferracini, principalmente nas imediações da fonte luminosa recém reativada.

De acordo com o vereador Nei Gazola, com a reativação da fonte luminosa que foi aprovada pela população floridense, muitas pessoas estão solicitando a instalação de som no local, uma vez que antigamente a fonte tinha, sendo uma tradição para os mais antigos e também mais um atrativo para as famílias que visitam o local.



Ainda o vereador ressaltou que a instalação de equipamento de som não deve onerar os cofres públicos e que, portanto, irá completar a fonte luminosa que voltou a ser cartão de visita da cidade.