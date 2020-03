Força Tarefa da Polícia Civil, Ministério Público, Tribunal de Contas e Secretaria da Fazenda deflagra “Operação Atoleiro” em Pacaembu e região

No início da manhã desta quarta-feira (11), policiais civis, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado e da Secretaria da Fazenda, realizaram operação policiais no município de Pacaembu e cidades da região.

Por meio de requisição do Ministério Público da Comarca de Pacaembu, foram instaurados os autos de Inquérito Policial n° 2069100-39.2019.090100, em razão de notícias de supostas ilicitudes praticadas naquela Municipalidade consistentes na contratação de empresas locais para realização de obras por empreitada global, entretanto as mesmas receberiam vantagens indevidas, gerando prejuízos ao Erário Público Municipal.

Verificou-se a existência de indícios da prática de crimes previstos nos artigos artigo 312 do Código Penal; de Fraude à Licitação – artigo 90 da Lei Federal n. 8.666/93 – e do artigo 2º da Lei Federal n. 12.850/2013, figurando como vítima a municipalidade de Pacaembu.

Durante a investigação, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva de oito pessoas, dentre elas, funcionários públicos municipais e empresários, bem como se representou pela expedição de mandado de busca e apreensão nas residências, empresas e locais de trabalho dos investigados e na sede da Prefeitura Municipal de Pacaembu visando a localização de documentos e provas relacionadas à investigação, em 19 locais distintos.

Finalmente, também foi representado judicialmente pelo afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração de outros três investigados (secretários e servidores).

Importante ressaltar, que durante a tramitação da investigação, foi celebrado acordo de cooperação entre o Ministério Público da Comarca de Pacaembu, a Polícia Civil e o Tribunal de Contas de Adamantina, agilizando o compartilhamento de informações entre as instituições envolvidas na investigação.

A ação policial conta com a participação de 20 Delegados de Polícia, 72 policiais civis, quatro Promotores de Justiça, seis agentes de fiscalização do TCE do Estado de São Paulo e quatro agentes fiscais da Secretária da Fazenda do Estado de São Paulo.

Após a formalização dos trabalhos de Polícia Judiciária os presos serão encaminhados para o CDP de Pacaembu, onde permanecerão à disposição da Justiça.

REPORTAGEM E FOTOS: Deinter 8 – Presidente Prudente