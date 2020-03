Morre policial militar que sofreu acidente de moto

Morreu na madrugada desta quarta-feira (11) o policial militar, Jackson Matheus Jammal, de 35 anos, que sofreu um acidente na manhã de segunda-feira (9) na Rodovia Transbrasiliana (BR-153) em Marília. Um Boletim de Ocorrência foi registrado nesta manhã na Polícia Civil.

Segundo nota do Hospital das Clínicas (HC), “ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), recebendo todos os cuidados intensivos necessários”.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no dia do acidente o policial estava em uma moto e foi atingido por um carro que tentava ultrapassar uma carreta.

O motorista do automóvel invadiu a pista contrária e atingiu Jackson. O policial saiu de Marília e estava indo trabalhar em Getulina (distante 59 quilômetros de Marília).

A vítima havia sofrido ferimentos graves e estava internada no HC. O policial militar será velado nesta quarta no Velório Municipal e sepultado às 17h30 no Cemitério da Saudade. (FONTE: Marília Notícia)