Planador histórico cai em Bauru

A tarde desta terça-feira (10) foi movimentada na região do bairro bauruense que leva o nome do “Pai da Aviação”. Por volta das 14h15, um planador perdeu as asas durante um voo e caiu no Jardim Santos Dumont, nas proximidades do IPMet da Unesp. Os dois ocupantes da aeronave conseguiram saltar de paraquedas e passam bem.

Uma das asas que se desprendeu caiu no canteiro do Trevo da Eny. Já o corpo da aeronave foi encontrado em uma estrada de terra, cerca de 7 quilômetros do Aeroclube de Bauru, de onde partiu. A outra asa estava dentro de um matagal, nas proximidades. Em pouco tempo, equipes da Polícia Militar (PM) – inclusive o Helicóptero Águia -, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil estiveram no local, que foi preservado.

O tenente Eduardo Rezende, da PM, conta que os dois jovens que estavam na aeronave, após saltarem de paraquedas, aterrissaram perto de onde o planador caiu e caminharam até as margens da rodovia para pedir socorro. “O chamado veio via 190 e, no local, encontramos os dois ocupantes conscientes”, diz.

SALTARAM

Os pilotos João de Souza Paula, de 22 anos, e Juan Castagnino, de 24, foram socorridos por equipes de resgate, ainda de acordo com a PM. “Um foi encaminhado ao hospital e o outro ficou no local e nos contou como foi a dinâmica. Ele disse que estavam fazendo um voo até Agudos e iriam retornar a Bauru. No meio do trajeto, a asa direita, a princípio, se deslocou e eles começaram a girar no ar. Foi quando eles abriram a parte acrílica e saltaram com os paraquedas”, afirma o tenente Rezende.

Encaminhado ao Pronto-Socorro Central (PSC) com dores na lombar, Juan realizou exame de tomografia, na tarde desta terça (20), para exclusão de alguma lesão grave e passa bem. João, que sofreu escoriações leves, não precisou de atendimento.

‘FICAMOS COM MEDO’

O salto foi visto por Maria José da Silva Januário, de 57 anos, que trabalhava na vizinhança onde a aeronave foi encontrada. “Ouvimos um estouro e comecei a olhar pro céu. Vi o ‘avião’ rodando e, depois, os dois paraquedas descendo. Ficamos com medo de cair alguma coisa em cima da gente”, comenta.

Conforme o Aeroclube afirmou no local, ambos os pilotos são habilitados para realizar voos e seguiram os procedimentos de segurança, saltando do planador.

‘EM DIA’

Em nota assinada pela diretoria, o Aeroclube também informou que a Força Aérea Brasileira, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foi acionada por eles e uma equipe estava se deslocando para o cenário do acidente, a fim de iniciar os procedimentos de investigação conforme os protocolos internacionais da aviação civil.

A respeito do planador do modelo Laister-Kauffman, matrícula PT-PAZ, o texto afirma que ele “e todos os seus equipamentos obrigatórios estavam com sua manutenção em dia, assim como sua respectiva documentação de aeronavegabilidade”.

De acordo com o Cenipa, investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional, foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave. “É o começo do processo de investigação e possui o objetivo de coletar dados: fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos”, diz, em nota.