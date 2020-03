Polícia Rodoviária apreende produtos contrabandeados e prende duas mulheres em Adamantina

A Polícia Rodoviária de Adamantina prendeu duas mulheres em flagrante pelo crime de contrabando e descaminho no início da noite desta terça-feira (10) em Adamantina.

Durante desenvolvimento da Operação “São Paulo Mais Segura”, em ação fiscalizadora de trânsito, visando o combate de ilícitos administrativos e penais, policias militares, pertencentes ao efetivo da 2ª Companhia de Policia Militar Rodoviária, realizaram a abordagem de um ônibus SCANIA/MPolo, cor prata, ano 2019, Placas de Tupã/SP, com itinerário Campo Grande/MS a Goiânia/GO.

Ao realizar vistoria no interior do coletivo duas passageiras de 62 e 51 anos apresentaram grande nervosismo, fato que motivou uma busca em seus pertences.

Ato contínuo, durante vistoria no bagageiro externo foram localizadas diversas mercadorias, oriundas do Paraguai, desprovidas de documentação fiscal, entre elas vários frascos de perfumes, cadeados, 420 maços de cigarros e vários suplementos e vitaminas.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal de Marília e as indiciadas permaneceram em cárcere naquela delegacia para audiência de custódia e posterior encaminhamento a uma unidade prisional.