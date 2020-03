FLORA RICA: Confirmadas as atrações das comemorações do aniversário de 67 anos da cidade

Em março Flora Rica completa seus 67 anos de emancipação político-administrativa e para comemorar, a comissão de eventos com o apoio da Prefeitura Municipal irá realizar shows sertanejos e a tradicional cavalgada para animar toda a população.

A noite de 21 de março será animada pela dupla sertaneja Mayck e Lyan. A apresentação será na praça matriz, a partir das 21 horas. Logo após, o DJ Chamu encerra a festa com seu animado repertório musical. No domingo, 22 de março, é a vez da tradicional Cavalgada. A partir das 8 horas, as comitivas de Flora Rica e região se apresentam em um desfile na avenida da cidade.



Na praça matriz haverá show da dupla Adriano Martins e Rafael. Os cavaleiros também poderão participar de um almoço especial oferecido gratuitamente pelo município.

A equipe da Escola Municipal e Diretoria de Esportes também realizarão uma programação festiva, que em breve será divulgada pela Prefeitura.