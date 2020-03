FLÓRIDA: Polícia Civil incinera drogas

Na manhã desta quarta (11), a Polícia Civil de Flórida Paulista realizou incineração de aproximadamente 1,2 kg de drogas apreendidas.

A ação contou com autorização do Poder Judiciário da Comarca, tendo a participação de Policiais Civis, dentre estes o Excelentíssimo Delegado de Polícia Dr. Hilton Testi Renz e o Excelentíssimo representante do Ministério Público Dr. Samuel Camacho Castanheira, bem como fiscais da Vigilância Sanitária.

A Polícia Civil mantém intenso combate ao tráfico de drogas por meio de suas Delegacias municipais, no âmbito da Seccional de Adamantina conta ainda com a especializada DISE (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes).

“Nesta luta, a participação do cidadão é fundamental, podendo procurar qualquer unidade da Polícia Civil para efetuar denúncias, sendo resguardado todo o sigilo ao prestador da informação”, destacou o delegado Dr. Hilton Testi Renz.