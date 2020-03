Governo do Estado anuncia mil novos leitos de UTI para coronavírus

O estado de São Paulo tem 46 casos confirmados de coronavírus e concentra a maior parte dos casos do Brasil, que tem 60 casos confirmados pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o coordenador do Centro de Contingência, o infectologista David Uip, dos mil leitos abertos, serão 600 só na capital paulista. Os outros 400 serão distribuídos por todo o estado. Atualmente, esses leitos já fazem parte da rede pública, mas serão transformados em leitos de UTI. No entanto, o governo do estado ainda vai pedir recursos ao governo federal para transformar os leitos.