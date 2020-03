RJ confirma o primeiro caso de transmissão local do coronavírus

O secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, confirmou, na manhã desta quinta-feira (12), o primeiro caso de transmissão local do coronavírus no RJ.

“Tivemos ontem a confirmação de um exame de contraprova pela Fiocruz, que faz com que o Rio de Janeiro tenha tido o primeiro caso de transmissão local do vírus”, disse o secretário, durante entrevista ao Bom Dia Rio.

A medida faz com que o estado passe para o nível 1 do Plano de Contingência, que prevê a disponibilidade de 206 leitos exclusivos para tratamento de casos graves de pessoas infectadas em hospitais espalhados pelas diversas regiões, incluindo unidades municipais e federais, além da rede estadual.

“É importante avisar à população que o vírus ainda não está circulando livremente. Essa transmissão foi muito localizada”.

Segundo o secretário, é importante que pessoas mais sensíveis ao vírus – idosos acima de 60 anos, pessoas que já têm doenças cardíacas ou pulmonares – comecem a mudar seus hábitos.

“Não faz sentido que elas continuem frequentando locais de grande adensamento, como metrôs, trens, cinemas – que têm menos pessoas, mas são locais fechados – e estádios de futebol. E mesmo eventos em locais abertos, como comícios e shows, devem ser evitados”.

Quem é o paciente

A primeira transmissão local no estado foi em um congresso médico no Rio. Um homem de 72 anos participou do simpósio e contraiu o vírus. Na sequência, contaminou a esposa.

Ambos estão em isolamento domiciliar e apresentam estado de saúde estável.

Nesta quarta (11), o Ministério da Saúde confirmou que o estado tem 13 casos confirmados do novo coronavírus. São cinco casos a mais em relação aos balanços divulgados na segunda e na terça-feira pelo ministério.

Por que o RJ está preocupado

O secretário falou de um dos motivos que faz com que a transmissão do coronavírus provoque tanta preocupação.

“Na perspectiva do indivíduo, a doença não é tão grave. Cerca de 85% dos contaminados terão formas leves da doença, como uma gripe. O problema é que, como esse vírus alastra muito, essa situação gera uma demanda forte – se tivermos dois mil casos do coronavírus no RJ, precisaremos de 300 leitos de internação e 100 leitos de UTI a mais. Essa é uma preocupação global – dar suporte a um pico de epidemia onde muitas pessoas terão a doença”.

A Secretaria de Saúde trabalha com um horizonte de 4 mil a 10 mil casos da doença no estado. Para esse cenário, serão abertos de 300 a 600 novos leitos.

A previsão do órgão é que, dentro de quatro semanas, já haja uma epidemia estabelecida. Na sequência, virão os meses de inverno. A partir daí, espera-se uma epidemia que possa durar 20 semanas, ou cinco meses. A partir de então, a onda de distribuição do vírus deverá diminuir.

O combate ao vírus vai implicar mudança de hábitos.

“O carioca beija e abraça muito. A orientação de etiqueta agora é não encostar mais para cumprimentar alguém”.

Medidas emergenciais

Nesta quarta, o governador Wilson Witzel divulgou um decreto para o enfrentamento emergencial do coronavírus. A publicação ocorreu em edição extraordinária do Diário Oficial.

Segundo o secretário Edmar Santos,o decreto permitiria a internação compulsória de pacientes. A regra, no entanto, não cita expressamente a internação.

Em uma nota divulgada à noite, o secretário diz que o decreto “não tem novidade”.

“O decreto tem o objetivo de dar a Secretaria de Estado de Saúde mais agilidade no enfrentamento da crise, inclusive na compra de insumos, aluguel de equipamentos e construção de novos leitos. É um decreto que regulamenta em nível estadual a lei federal promulgada em fevereiro. Não há novidades no decreto. Na verdade, ele até repete alguns aspectos da legislação que já existe”,

O decreto determina que os órgãos competentes devem “adotar as medidas judiciais cabíveis”, caso o paciente se recuse a adotar certos cuidados, como:

1 – isolamento

2 – quarentena

3 – exames médicos

4 – testes laboratoriais

5 – coleta de amostras clínicas

6 – vacinação

7 – tratamento médico

8 – investigação epidemiológica