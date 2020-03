Apresentador Raul Gil é internado em São Paulo

O apresentador Raul Gil foi internado nessa quinta-feira (5/9), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Gil está com um quadro de arritmia cardíaca e foi submetido a uma série de exames para avaliar o estado de saúde.

Segundo uma fonte do Estado de Minas, Raul Gil passa bem e há uma expectativa de que possa ter alta ainda nesta sexta-feira.

Raul Gil está atualmente no SBT, onde apresenta o Programa Raul Gil aos sábados, 15h30.

A assessoria de imprensa do Hospital Albert Einstein foi consultada sobre a atualização do boletim médico do apresentador por volta de 8h da manhã e pediu prazo de duas horas para responder. Assim que o boletim for divulgado, esta notícia será atualizada. (Correio Brasiliense)