Acidente entre carro e moto deixa um homem gravemente ferido

Um motociclista de 31 anos foi socorrido em estado grave após se envolver em um acidente de trânsito na noite deste sábado (14), no km 1,5 da Rodovia Inocêncio de Almeida (SPA-437/425), em Indiana.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a vítima transitava com sua motocicleta no sentido SP-425 – Indiana e, ao realizar uma manobra de ultrapassagem, bateu lateralmente em um carro, que seguia no sentido contrário.

O motociclista foi socorrido em estado grave e encaminhado para o Hospital Regional em Presidente Prudente.

Os ocupantes do carro não tiveram ferimentos. O motorista realizou o teste do bafômetro e não foi constatado concentração de álcool no organismo, de acordo com a polícia.

O motociclista, morador de Martinópolis, não passou pelo teste devido as gravidades dos ferimentos sofridos.

A motocicleta possui placa de Martinópolis. Já o automóvel, tem identificação de Indiana.

A rodovia não foi interditada durante o atendimento da ocorrência, porém, o trânsito foi controlado pelo policiamento rodoviário, com apoio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). (REPORTAGEM: G1 Presidente Prudente)