Vítima de grave acidente na SP-294 em Lucélia não resiste e morre

A vítima de um grave acidente ocorrido na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Lucélia, não resistiu e acabou falecendo. (CLIQUE AQUI e saiba mais sobre o acidente)



As informações foram obtidas pela reportagem momentos antes da postagem desta matéria junto à Polícia Militar e dão conta de que o mesmo foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros em parada cardiorrespiratória.



Levado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Lucélia, teriam sido tentadas várias manobras de ressuscitação, porém, sem sucesso.

Nossa reportagem entrou em contato com a Santa Casa, fomos atendidos, porém, a atendente em serviço optou por não confirmar a informação.



As primeiras informações dão conta de que a vítima que estava em um veículo Astra que colidiu em um Ônix com placas de Ilha Bela/SP, era proprietário de uma tradicional garagem de veículos em Lucélia.



Pela dinâmica do acidente, existe a possibilidade de o mesmo ter passado mal antes da colisão.



Mais informações a qualquer momento.