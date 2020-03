FLÓRIDA: Iniciada mais uma etapa de recapeamento asfáltico desta vez em vias do centro da cidade

Foi iniciada mais uma etapa de recapeamento asfáltico para a recuperação da malha asfáltica de Flórida Paulista que em muitos locais se encontra deteriorada.

O prefeito Wilson Fróio Júnior informou que para a viabilização desta nova etapa de recapeamento asfáltico foi conquistada uma verba no valor de R$ 300 mil junto ao Governo do Estado e que foi autorizada pelo governador João Dória e secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi no final do ano passado.



Após a licitação realizada pela Prefeitura Municipal contrataram a empresa especializada para a execução da obra, sendo vencedora a Noromix Concreto S/A pelo valor de R$ 289.832,05. Estão sendo executados um total de 9.389,27 m² de recapeamento asfáltico com utilização de revestimento do tipo CBUQ com 3 cm de espessura e o projeto da obra prevê ainda a implantação de sinalização viária no asfalto de acordo com especificações técnicas.

Os trabalhos têm um prazo de execução de até 90 dias para finalização total dos serviços. Nesta etapa estão sendo beneficiadas vias localizadas no centro da cidade, sendo: praça Gerson Veronese Ferracini; trecho da avenida São Paulo; trecho da avenida Regina Stéfani e trecho da avenida Dirceu Rodrigues.

O prefeito Fróio destacou que estas vias no centro da cidade, faz parte deste projeto que foi apresentado no final do ano passado, porém tem outros projetos de recapeamento que serão beneficiados em outros trechos com verbas do Governo Federal e do Estado, viabilizadas através de deputados.

“Este ano várias ruas e avenidas serão beneficiadas com a recuperação da camada asfáltica da cidade, o que garantirá maior conforto e segurança ao tráfego de veículos e pedestres”, finalizou o prefeito.