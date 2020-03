Governo de SP anuncia novas medidas contra o coronavírus

Em reunião realizada na noite deste domingo (15), o Governador João Doria anunciou novas medidas para intensificar o enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19). Estavam presentes na reunião o Governador João Doria, o Vice-governador, Rodrigo Garcia, o Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus – COVID-19, David Uip, o Secretário da Saúde, José Henrique Germann, e os Secretários de Comunicação, Cleber Mata, e de Relações Internacionais, Julio Serson.

Entre as medidas, ficou definido que a partir do dia 17 de março, todos os funcionários públicos estaduais com mais de 60 anos, excetuando os que trabalham nas áreas de segurança pública e saúde, deverão trabalhar de casa.

A outra medida é o fechamento, também a partir do dia 17 de março, de museus, bibliotecas, teatros e centros culturais do Estado de São Paulo por até 30 dias.

Também foi recomendado para o setor privado de entretenimento (teatros, cinemas, casas de espetáculo, etc) que mantenham os estabelecimentos fechados por até 30 dias.

Por fim, foi definido que todos os 153 Centros de Convivência do Idoso ficarão fechados por 60 dias.

“Essas são as novas medidas, o que não significa que novas decisões não venham a ser tomadas nos próximos dias, de acordo com o acompanhamento do Centro de Contingência do Estado de São Paulo”, disse Doria.

