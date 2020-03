Paciente com suspeita de coronavírus é internado na Santa Casa de Misericórdia de Panorama

Um homem de 59 anos está internado na Santa Casa de Misericórdia de Panorama (SP) com suspeito de coronavírus, segundo o hospital informou nesta segunda-feira (16) à Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com o secretário Ademílson Correa da Silva, o paciente, que é morador de Panorama, está internado de forma isolada na unidade de saúde.



O secretário disse que o paciente esteve no início deste mês em São Paulo (SP), onde passou por um hospital para realizar um tratamento de saúde.

No último sábado (14), ainda segundo Silva, o paciente buscou atendimento no Pronto-socorro da cidade já com alguns sintomas da doença.

Silva disse que o caso suspeito está sendo investigado e que a coleta de amostras de swab de secreções nasal e oral serão colhidas nesta terça-feira (17) e encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz.

Fonte: G1 Prudente