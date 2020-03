Professora leva soco de mãe de aluno após trocá-lo de lugar

Uma professora foi agredida no rosto pela mãe de um aluno na Escola Municipal Isabel Figueroa Brefere, em Praia Grande, no litoral paulista, na sexta-feira (13). De acordo com a docente, a mãe do aluno teria se irritado após a professora ter trocado o menino de lugar na sala. As informações são do jornal A Tribuna.

A professora relata que havia feito a mudança de lugar porque o garoto conversava muito e atrapalhava a aula. Segundo a docente, após a troca, a criança começou a se comportar de forma inadequada com os demais colegas. Ela chegou a convocar a mãe dele para uma reunião. No entanto, a mãe da criança não compareceu na data marcada.

Um dia antes da reunião, a mulher foi à diretoria solicitar que o aluno fosse trocado de sala. “Ao iniciar a aula, chamei o aluno e o questionei sobre o que estava acontecendo. Ele foi arrogante em sua resposta, dizendo que o diretor iria falar comigo, que sua mãe não viria à reunião e que ele iria descer para falar com o diretor. Virou as costas, pegou seu material e saiu da sala sem minha permissão”, contou a professora ao jornal A Tribuna.

A agressão aconteceu no fim do expediente em frente à saída da escola. “Ela apontou o dedo no meu rosto, gritou e me acusou de falar coisas absurdas a seu filho. Eu falei que não ficaria ali perdendo meu tempo e que se ela passasse a mão na cabeça dele ela ia ver como seria no futuro. Nesse exato momento recebi um soco na lateral direita do rosto. Tudo isso ocorreu na frente de seus próprios filhos”, relata a professora.

Após o ocorrido, o diretor da Escola Municipal Isabel Figueroa Brefere acompanhou a docente até a delegacia, onde ela registrou boletim de ocorrência.

Em nota enviada A Tribuna, a Prefeitura de Praia Grande disse que repudia qualquer tipo de agressão. A Administração Municipal informou que a Secretaria de Educação (Seduc) está analisando os fatos, a fim de adotar as devidas providências.

“A Seduc ressalta que a professora tomou medidas adequadas para solucionar problemas na sala de aula. A pasta está dando todo respaldo para a profissional, inclusive, disponibilizando o atendimento psicológico”, diz a nota.



