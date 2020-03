FLÓRIDA: Administração apresenta nova ambulância van conquistada em parceria com deputado

A administração municipal apresentou na semana passada mais uma ambulância van 0 km para o setor de Saúde de Flórida Paulista.

A nova ambulância é totalmente equipada e será destinada para o atendimento à população que diariamente utiliza-se dos serviços do transporte municipal para consultas e atendimentos especializados em cidades da região.

A aquisição da nova ambulância foi viabilizada através de recurso estadual e recurso próprio, sendo R$ 80 mil recurso estadual viabilizados por intermédio do deputado estadual Ed Thomas e R$ 78 mil de recurso próprio totalizando assim o custo de R$ 158 mil. Trata-se de uma ambulância van da Renault a diesel 0 km, totalmente equipada para o transporte de pacientes. Para a liberação destes recursos por intermédio de emenda ao Orçamento do Estado, o deputado Ed Thomas atendeu solicitação do prefeito Wilson Fróio Júnior e do vereador Sidnei Gazola (PSB).



O prefeito Wilson Fróio Júnior destacou a importância de mais esta conquista que irá garantir melhores condições para o transporte de pacientes diariamente e agradeceu ao deputado Ed Thomas por mais esta ambulância, ressaltando o seu trabalho em favor da população floridense. Ainda o prefeito destacou o apoio do vereador Nei Gazola nesta conquista.

De acordo com a Prefeitura, logo farão a regularização e a documentação da nova ambulância que será colocada à disposição do setor de Saúde nos próximos dias.