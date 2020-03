Hospital Regional capta para transplantes órgãos de agricultor vítima de acidente com trator em Junqueirópolis

O Hospital Regional (HR) realizou na manhã desta terça-feira (17), em Presidente Prudente (SP), a captação de órgãos para transplantes de um agricultor, de 66 anos, que havia sido vítima de acidente enquanto trabalhava com um trator em uma plantação de uvas em uma propriedade rural em Junqueirópolis (SP) na última sexta-feira (13).

O doador esteve internado no Hospital Regional desde a data do acidente, mas, devido à gravidade do seu quadro de saúde, o paciente teve morte encefálica na tarde desta segunda-feira (16).



Segundo o HR, foram captados no procedimento os rins, que seguiram para Marília (SP), e as córneas, que ficaram em Presidente Prudente.

O hospital informou que os familiares do paciente, “movidos por um sentimento de muito amor”, autorizaram a captação de órgãos que foi realizada nesta terça-feira (17).

O trabalho é realizado pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos e Transplantes (CIHDOTT) do HR e integrado ao da Central Estadual de Transplantes (CET) e da Organização de Procura de Órgãos (OPO).

“Todas as pessoas podem ser doadoras de órgãos. Para isso, basta ter boas condições clínicas de saúde. No Brasil, a legislação não obriga que se realize uma declaração documental ou insira em documentos de identidade a informação de que se deseja ser doador de órgãos. Apenas converse com seus familiares e informe sobre o desejo de ser doador”, salientou o HR.

O acidente

O agricultor de 66 anos, que havia sido vítima de um acidente de trabalho em uma propriedade rural, no bairro Taquaruçu, em Junqueirópolis, morreu nesta segunda-feira (16), no Hospital Regional, em Presidente Prudente.

O acidente aconteceu na última sexta-feira (13) em um sítio que fica às margens da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), de acordo com a Polícia Militar.

Segundo as informações da Base Comunitária do Corpo de Bombeiros no dia do acidente, o homem trabalhava na pulverização de inseticida em uma plantação de uvas, quando o trator que ele dirigia empinou e o agricultor ficou prensado entre o veículo e a máquina utilizada na nebulização.

De acordo com o delegado da Polícia Civil Eliandro Renato dos Santos, o homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros em parada cardiorrespiratória e levado à Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis.

Na manhã da sexta-feira (13), os bombeiros chegaram a informar a morte do agricultor, mas após a realização de procedimentos de socorro ele foi reanimado e encaminhado com vida para a Santa Casa.

A vítima foi transferida para o Hospital Regional, em Presidente Prudente, no mesmo dia do acidente.

Fonte: G1 Prudente