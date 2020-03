MARIÁPOLIS: Câmara acompanha parecer do TCE-SP e aprova contas da Prefeitura de 2017

A Câmara Municipal de Mariápolis acompanhou parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) e aprovou em sessão ordinária do legislativo, as contas da Prefeitura Municipal no primeiro ano de gestão do prefeito Val Dantas. O prefeito Val Dantas teve no ano passado as contas referentes ao exercício de 2017 da Prefeitura Municipal de Mariápolis aprovadas pelo plenário do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A aprovação foi na 27ª sessão ordinária da segunda Câmara, realizada em 3 de setembro de 2019, no Auditório “Professor José Luiz de Anhaia Mello”, na capital paulista, onde através do relatório do conselheiro Valdenir Antonio Polizeli com parecer favorável as contas foram acompanhadas pelos conselheiros, o presidente Renato Martins Costa e pelo membro Dimas Ramalho.



O parecer favorável foi levado em conta o reconhecimento definitivo dos seguintes resultados contáveis: aplicação no ensino 30,71%, recursos do Fundeb aplicado 100%, despesas com pessoal 53,74% e aplicação na Saúde 23, 68%. Para o prefeito Val Dantas, o parecer favorável das contas de 2017 de sua administração é um reflexo do comprometimento com a responsabilidade fiscal, gestão administrativa, transparência e responsabilidade com os gastos públicos.