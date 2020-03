Mulher é flagrada tentando entrar com droga sintética na Penitenciária de Flórida Paulista

Uma visitante foi surpreendida tentando adentrar a unidade portando objeto proibido no âmbito das Unidades Prisionais.

O fato ocorreu por volta das 09h no setor de portaria, quando se submeteu aos procedimentos legais de revista no escâner corporal e foi surpreendida pelas imagens do aparelho.

A mulher estava portando, camuflado em um fundo falso do sutiã, treze pedaços de papéis de tamanho diversos e cor amarela, aparentando ser o entorpecente sintético denominado K4.

Na ocasião foi necessário acionar a Polícia Militar que conduziu a visitante e os objetos apreendidos até a Delegacia de Polícia local para a elaboração do boletim de ocorrência e demais providências pertinentes.

A visitante foi suspensa administrativamente do rol de visitas do sentenciado, conforme ordena a legislação vigente.

Também foi instaurado Procedimento Disciplinar para apurar a cumplicidade do detento envolvido.