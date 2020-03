Secretaria de Agricultura libera 25 milhões de reais para subvenção do Seguro Rural

O Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira, anunciou na sexta-feira, 06, a liberação de 25 milhões de reais do primeiro lote em 2020 do Programa Estadual de Subvenção do Seguro Rural.

Este é um dos mais importantes instrumentos de política agrícola, já que permite que os agricultores se protejam contra perdas decorrentes principalmente de fenômenos climáticos adversos. “Chuvas em excesso podem prejudicar uma produção inteira. A falta de pluviosidade também. O clima é o principal fator de risco para a produção rural e a contratação de apólices pode diminuir a exposição financeira desses agricultores”, afirma o Secretário Gustavo Junqueira.

O teto do prêmio será de R$ 25 mil e vale para todos os agricultores do Estado. Pela divisão atual do prêmio, o Governo Estadual, representado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, fica responsável pelo pagamento de 32,5% do valor da subvenção.

Esse é o primeiro anúncio de apólices para 2020. No ano passado, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado bateu recorde em recursos para o seguro rural com a liberação de mais de 50 milhões de reais. “Dados históricos mostram que até 2018, o valor máximo disponibilizado tinha sido de 35 milhões de reais. O aumento substancial dos valores para o seguro aponta a preocupação do governador João Doria em apoiar o produtor com investimentos em gestão”, diz Gustavo Junqueira.

Durante o ano de 2019, quase 8 mil produtores foram beneficiados. No período, 15 mil apólices foram concedidas. Quase metade das solicitações, cerca de 43% foram direcionadas para soja, seguida de milho, com 13%, tomate e trigo, com 8% e uva, com 7% do valor total.

O produtor paulista interessado deverá procurar uma das treze seguradoras credenciadas pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a seguir indicadas, e solicitar a adesão ao programa.

As seguradoras são: Essor Seguros, Aliança do Brasil, Tokio Marine, Fairfax Brasil, Mapfre, Porto Seguro, Allianz, Sompo Seguros, Markel, Sancor Seguros, Excelsior Seguros, Swiss Re Corporate Solutions e Too Seguros.

Por: Paloma Minke