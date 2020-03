Hospital confirma mais duas mortes por coronavírus em SP; total chega a 3

A operadora de saúde Prevent Senior confirmou que mais duas pessoas morreram em razão do novo coronavírus. Agora, o Brasil passa a registrar três mortes pela covid-19, doença causada pelo vírus.

Segundo a Prevent Senior, as vítimas têm 65 e 80 anos de idade. Os dois pacientes estavam internados no Hospital Santa Maggiore desde o dia 15 de março. A operadora não deu mais detalhes sobre as duas pessoas.

Ontem, o hospital confirmou a primeira morte por coronavírus no país: um homem de 62 anos. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a prefeitura paulistana irá investigar a Prevent Senior por não ter informado que a primeira vítima da covid-19 estava com a doença.

Hoje, mais cedo, a Prevent Senior descartou contaminação por covid-19 em dois óbitos registrados no hospital. Ao menos uma morte ainda estaria passando por exames.

A Prevent Senior informou que ao menos 8 de seus colaboradores estão com o novo coronavírus. Eles estão entre as 55 pessoas que se encontram internadas em seu sistema de saúde.

De acordo com o último informe do Ministério da Saúde, o país possui 291 casos da covid-19. Desses, 164 estão no estado de São Paulo.

Fonte: uol.com.br