SALMOURÃO: Prefeitura realiza serviços de tapa buracos em ruas e avenidas

A Prefeitura de Salmourão realizou esta semana o serviço de recuperação e reparos na malha asfáltica de diversas ruas e avenidas da cidade, com a operação tapa buracos.

Os serviços foram realizados por funcionários da Prefeitura Municipal, que utilizaram maquinários próprios para a execução das melhorias nas ruas e avenidas que receberam os serviços.



Com a realização de mais este serviço, a população pode contar com mais conforto e comodidade ao utilizar as vias, também contando com mais segurança ao passar pelos locais que foram atendidos pela prestação destes importantes serviços.