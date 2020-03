Com portões fechados, gregos entregam tocha das Olimpíadas para Tóquio 2020

A tocha olímpica já está nas mãos dos japoneses. Nesta quinta-feira, a chama que é símbolo das Olimpíadas foi entregue pelos gregos ao Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio 2020. Por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a cerimônia de passagem do fogo olímpico, porém, teve de ser realizada com portões fechados, sem a presença do público.

– Esperamos que a chama olímpica, um símbolo de paz e solidariedade, vai extinguir o vírus e derrotá-lo. E então o Movimento Olímpico, unido e livre desse inimigo cruel, vai se reunir em Tóquio para celebrar o maior evento esportivo de todo mundo, que é a Olimpíada – disse Spyros Capralos, presidente do Comitê Olímpico da Grécia.

Seguindo o tradicional protocolo da tocha olímpica, a chama foi acesa pelos gregos na cidade de Olímpia na última quinta-feira, também em uma cerimônia sem público. O fogo dos Jogos iria circular pela Grécia por uma semana, mas o revezamento no país foi cancelado já na sexta-feira, quando centenas de pessoas se aglomeraram em Esparta para acompanhar a largada do revezamento, contrariando as orientações de combate ao coronavírus.

A mudança no percurso grego não alterou os planos dos japoneses, que receberam a tocha olímpica nesta quinta pelas mãos da representante Naoko Imoto e já embarcam para Tóquio. A chegada da chama no Japão está prevista para esta sexta-feira, mas o início do revezamento está programado para o dia 26 de março. Vão ser 121 dias percorrendo 47 cidades até a cerimônia de abertura dos Jogos, no dia 24 de julho.

Apesar da pandemia do novo coronavírus, o Comitê Olímpico Internacional (COI) e o Japão mantêm a programação da Olimpíada, que vai ser realizada entre 24 de julho e 9 de agosto. O COI vem recebendo muitas críticas por não adiar ou cancelar os Jogos, inclusive de atletas, que não podem treinar por causa do isolamento social imposto em muitos países. Ainda assim, o COI acredita que não é momento para “decisões drásticas”.

Globo Esporte