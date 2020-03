Desenvolvimento Regional enviará boletins diários sobre Covid-19 para Prefeituras

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, passa a encaminhar, a partir desta quarta-feira (18), boletins diários para as Prefeituras com informações e orientações para contenção da pandemia do Covid-19.

A novidade foi anunciada pelo Governador João Doria durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (18), no Palácio dos Bandeirantes, quando foram anunciadas também o aumento da linha emergencial de crédito para empresas; a ampliação de atendimento presencial no Detran.SP e Poupatempo; parceria com operadoras de celular para divulgar informações sobre o novo coronavírus; parceria com mil unidades da rede privada de farmácias e drogarias da capital para vacinação gratuita contra a influenza.

O Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, reiterou a importância dos municípios seguirem a cartilha. “O bom senso parte de cada cidadão e esperamos que as prefeituras se mobilizem, disseminem e levem à população todas as precauções necessárias.”

A cartilha contém recomendações para contenção do novo vírus, como:

1) Os gestores devem elencar entre os servidores municipais aqueles que se enquadrem no teletrabalho (ficar em casa) e os de regime presencial. Além disso, os gestores deverão maximizar as férias e licenças-prêmio.

2) O teletrabalho fica sugerido aos servidores do grupo de risco (acima de 60 anos, gestantes e os imunodeprimidos) para permanência em casa. Serão mantidos no trabalho presencial aqueles essenciais para a garantia do bom serviço público ao cidadão.

3) Além destes grupos, os servidores que apresentarem sintomas do novo coronavírus devem permanecer em teletrabalho por 72 horas, renováveis por igual período. A permanecer o quadro, basta atestado médico externo por 14 dias, sem necessidade de perícia médica. A persistir, o servidor será encaminhado para perícia médica.

4) As audiências dos prefeitos e de suas equipes com o Governo do Estado serão preferencialmente telepresenciais.

5) A Secretaria de Saúde vai divulgar a organização dos leitos disponibilizados no Estado para o tratamento dos casos de média e alta complexidade.

