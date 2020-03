Estado de SP registra mais 3 mortes por coronavírus

Nesta quarta-feira (18) foram confirmadas na capital mais três mortes relacionadas à Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. O Estado de São Paulo contabiliza agora quatro mortes.

Os três são homens, com comorbidades e com idades de 65, 81 e 85 anos. Todos foram atendidos em hospital privado da capital.

O primeiro óbito do Estado foi confirmado na terça-feira (17), referente a um homem de 62 anos, com doenças crônicas, sem histórico de viagem, que morreu na segunda-feira (16), após ter ficado internado desde o dia 14 na UTI de um serviço privado.

O Estado de São Paulo também registra 240 casos confirmados, sendo 214 na cidade de São Paulo, 6 em São Caetano do Sul, 6 em Santo André e 3 em São Bernardo do Campo. As cidades a seguir também registram 1 caso em cada uma delas: Osasco, Ferraz de Vasconcelos, Cotia, Barueri, Guarulhos, Mauá, Santana do Parnaíba, São José dos Campos, Campinas, São José do Rio Preto e Jaguariúna. As quatro últimas são os primeiros registros de casos confirmados no interior de São Paulo.

O Estado também registra 5.334 suspeitos e a equipe do Centro de Vigilância Epidemiológica está trabalhando na contabilização de casos descartados.

