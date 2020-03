FLÓRIDA: Alunos da rede municipal de ensino recebem novos uniformes

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Educação realizou a entrega dos novos uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino.

Como forma de padronizar todos os alunos do município, a Prefeitura adquiriu mais de 700 novos uniformes que foram entregues a todos os estudantes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os alunos devem ir uniformizados para a escola, tendo sua identificação. Vale ressaltar que o uso é obrigatório e indispensável. Ainda segundo a educação municipal, aos pais que não compareceram na reunião, os uniformes serão entregues para as crianças na unidade escolar.



Na escola Emef Octaviano José Corrêa, a entrega das camisetas aconteceu no Auditório Celso de Castro Scafi (Secretaria de Educação) e contou com grande participação dos professores, pais ou responsáveis pelos alunos.

Os uniformes foram entregues ainda na Emei Criança Feliz e Emefei Mariana Rondon Militão no Distrito do Indaiá do Aguapeí.