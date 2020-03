FLÓRIDA: Com sintomas de Coronavírus, gestante está em isolamento domiciliar

Uma gestante de 39 anos de idade procurou uma unidade de saúde de Flórida Paulista na manhã desta quinta-feira (19), após recomendação de um médico de Adamantina, onde a mesma passa por consultas de pré-natal.



Segundo informou a Vigilância Epidemiológica de Flórida Paulista, a mulher apresentou sintomas clínicos característicos do Coronavírus sendo indicado imediatamente pelas equipes de saúde o seu isolamento domiciliar.



A reportagem do site e jornal Folha Regional falou com o enfermeiro responsável pela Vigilância Epidemiológica, Sérgio Leme, que informou que acompanha o caso, porém, como manda o protocolo, foi realizado contato com o infectologista de Marília para o qual foram passadas todas as características e sintomas da paciente e este então diante destas informações, descartou a necessidade de realização de exame.



“O caso não chegou a ser notificado, porém, estamos seguindo todos os protocolos necessários junto à paciente. Ela está isolada e permanecerá por um período de 14 dias sendo acompanhada por nossos profissionais que avaliarão sinais, sintomas e evolução clínica”, destacou Sérgio.

Ainda de acordo com o profissional, caso haja uma evolução do quadro clínico da paciente, será feito um novo contato com o infectologista de Marília para a realização de exames e esta deverá ser encaminhada para a Santa Casa onde receberá atendimento hospitalar.



SEM MOTIVO PARA PÂNICO

Utilizando-se do site e jornal Folha Regional como importante canal de comunicação e elo com a população floridense e da região, o enfermeiro Sérgio Leme aproveitou para tranquilizar os leitores.



“Não há motivo para pânico. É importante manter as medidas preventivas, evitar exposição em locais com aglomeração de pessoas, higienização correta e permanente e outros cuidados”, destacou.



