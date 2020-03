FLÓRIDA: Acidente com moto e animal deixa casal ferido próximo à antiga Usina Floralco

Um casal ficou ferido em decorrência de um acidente que envolveu uma e um animal na vicinal João Luis Bertolo, cerca de 200 metros da antiga Usina Floralco em Flórida Paulista.

O acidente ocorreu por volta das 16h05 desta sexta-feira (20) quando as vítimas seguiam em uma moto Honda NXR Bros com placas de Flórida Paulista sentido Indaiá/Usina quando de repente, um javaporco cruzou a pista.



Nossa reportagem esteve no local e acompanhou a ocorrência.

De acordo com o homem que pilotava a moto, o animal surgiu repentinamente não havendo tempo suficiente para desviar do mesmo ou evitar o acidente, fazendo com que ele e a esposa fossem arremessados ao solo.



Tanto o condutor da moto quanto a mulher, sofreram vários ferimentos e escoriações pelo corpo, sendo a mulher com maior gravidade. O animal morreu no local.



Ela ficou caída às margens da vicinal próximo da vegetação e foi estabilizada e após imobilização colocada na Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros de Adamantina e levada para a Santa Casa de Misericórdia acompanhado do esposo.

O casal reside após a ponte do Rio Feio sentido o Distrito de Tabajara e se dirigiam para outra propriedade rural.



A Polícia Militar e Polícia Civil permaneciam no local do acidente até o momento da postagem desta reportagem. A Polícia Científica também foi acionada e deve comparecer ao local.

FOTOS: Diego Fernandes Silva / Folha Regional