Promoção de combustíveis no POSTO LIS de Flórida Paulista

O Posto Lis de Flórida Paulista está realizando uma de suas promoções em combustíveis com preços especiais para os clientes da Cidade Amizade e região.

A promoção teve início às 0h desta sexta-feira (19) com os seguintes preços na bomba:

Vale ressaltar que todos os combustíveis que chegam ao Posto Lis passam por um rigoroso teste de qualidade realizado através de sua equipe com a supervisão de seus proprietários em acordo com as normais da ANP – (Agência Nacional do Petróleo).



Uma das grandes novidades anunciadas para breve é a moderna loja de conveniência que será apresentada tornando-se uma nova opção em happy hour para Flórida Paulista e região.

De acordo com os empresários Ilídio, Yuri e Jorge Ribeiro, “vêm ainda mais novidades por ai, aguardem”.