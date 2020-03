Em SP, casos confirmados de coronavírus sobem 38% em um dia

Entre as 17 h de ontem (19) e às 18h40 de hoje (20), houve um aumento de 38,4% no número de casos confirmados do novo coronavírus no estado de São Paulo. Os dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram uma evolução de 286 casos, confirmados ontem, para 396, hoje. Do total registrado ontem, seis eram importados: quatro de outros estados e dois de outros países. Hoje, o número de casos importados aumentou para oito: quatro de outros estados e quatro de outros países.

O número de mortes confirmadas pelo Covid-19 no estado também teve uma elevação relevante. As mortes subiram de cinco, ontem, para nove, hoje – até as 18h40. Todas as mortes no estado, até agora, ocorreram na capital. Todas as vítimas foram idosos com comorbidades.

Cidades com casos confirmados

Até as 18h40 de hoje, as cidades paulistas com casos confirmados são: São Paulo (358), Barueri (1), Campinas (1), Carapicuíba (2), Cotia (2), Ferraz de Vasconcelos (1), Guarulhos (1), Hortolândia(1), Jaguariúna (1), Mauá (1), Mogi das Cruzes (1), Osasco (1), Santana do Parnaíba (2), Santo André (3), São Bernardo do Campo (4), São Caetano do Sul (4), São José do Rio Preto (1), São José dos Campos (1), Suzano (1) e Taubaté (1). Os números não consideram os casos importados.

Agência Brasil