Capotamento de veículo deixa motorista em estado grave

Um homem, de 46 anos, ficou gravemente ferido após o veículo que ele conduzia capotar na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Tupi Paulista , na noite deste sábado (21). A vítima ficou presa às ferragens e foi socorrida inconsciente pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, no carro também estava uma mulher, que foi socorrida com ferimentos de natureza leve. Ambos são moradores de Santa Mercedes .

O veículo transitava no sentido Dracena – Santa Mercedes.

A causa do acidente não foi apurada pela polícia, que também não realizou o teste do bafômetro no motorista, devido a gravidade de seus ferimentos.

As vítimas foram levadas ao Pronto-socorro de Tupi Paulista para receberem atendimento médico. (FONTE: G1 Presidente Prudente)