FLÓRIDA: Prefeitura decreta fechamento do comércio a partir desta segunda-feira

Devido o risco de infecção do Coronavírus, o prefeito de Flórida Paulista, Wilson Fróio Júnior assinou o decreto nº. 13 de 22 de março de 2020 determinando o fechamento do comércio local.

Tal medida será aplicada em todos os estabelecimentos comerciais, exceto supermercados, mercados, farmácias, postos de combustíveis, quitandas, açougues, padarias e comércios de ração animal.

Estas empresas deverão funcionar limitando um número ideal de pessoas visando não causar aglomerações e ainda disponibilizar álcool em gel bem como orientações sobre o Coronavírus.

As empresas que não cumprirem as determinações, serão penalizadas com multa e cassação do alvará de funcionamento.