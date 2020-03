Criança de 10 anos é morta pela mãe e o irmão por acusar padrasto de estupro

Criança foi enterrada viva e de cabeça para baixo

Na madrugada desse domingo (22), uma mulher por nome Emileide, 29, compareceu ao Pelotão da Polícia Militar de Brasilândia afirmando que havia matado sua filha Gabrielly Magalhães de apenas 10 anos de idade.

De acordo com a assassina, por volta de 17h de sábado (21), teria saído de carro com sua filha Gabrielly e seu filho mais velho e foram até a praça em frente ao Ginásio de Esportes, e que de lá mandou que seu filho fosse embora que iria dar uma volta com sua filha.

Se deslocou em direção à MS-040, sentido “lixão”, e após 5km entrou em uma vicinal e estrangulou a filha com um fio. Após perceber que a filha estava desacordada, abriu um buraco e a enterrou de cabeça para baixo.



Após esse primeiro momento, Emileide se deslocou até a cidade, adquiriu cerveja em uma conveniência e retornou até o local do crime para conferir se a filha estava realmente morta.

Chegando ao local, verificou que a filha ainda estava viva, e jogou mais terra por cima e voltou para a cidade e ficou circulando de carro sem rumo por um bom tempo, para depois retornar até o local para se certificar do óbito. O que dessa vez foi confirmado.

Após a confirmação, a autora foi até sua casa, tomou banho e foi para a Delegacia onde registrou boletim de ocorrência de desaparecimento da filha.

Diante do relato da comunicante e autora, a Policia Militar compareceu até o local apontado onde foi localizado o corpo de Gabrielly.

Indagada sobre o motivo do crime, ela não quis informar.

De acordo com o boletim, Emileide foi conduzida até a Delegacia sem lesões aparentes para que sejam tomadas as providencias cabíveis.

O corpo de Gabrielly foi encaminhada para a funerária de plantão para Três Lagoas para fazer a autópsia e procedimentos de praxe que detectaram que a vítima foi morta por asfixia mecânica. Há ainda a hipótese de que ela tenha sido torturada antes de ser morta.



PARTICIPAÇÃO DO IRMÃO DE 13 ANOS

Apesar da mãe negar a participação do filho de 13 anos de idade, a Polícia Civil em parceria com o Conselho Tutelar, descobriu que o adolescente também atuou no crime.

Tudo aconteceu após as autoridades notarem arranhões no corpo do menor.



Interrogado, ele acabou confessando ter ajudado a mãe a matar a irmã de 10 anos e auxiliado na ocultação do corpo, revelando aos agentes policiais onde estava o fio elétrico que a mãe usou para asfixiar a irmã.



O adolescente revelou que a mãe derrubou a vítima no chão, envolveu o pescoço dela com o fio e começou a enforca-la, enquanto ela implorava por socorro e para que não fosse morta. Em seguida, encontraram um buraco no chão e colocaram a vítima ainda viva dentro do buraco, enterrando em seguida, ficando apenas os pés para fora.



Perguntado ao adolescente como ele sabia que a irmã ainda estava viva quando foi enterrada, ele respondeu: “Ela pedia por socorro dentro do buraco”.



O adolescente confirmou que a mãe ficou enfurecida quando a irmã disse, mais uma vez, que estava sendo abusada pelo padrasto e disse que se ela continuasse falando isso iria matá-la.



A Polícia Civil investiga o caso.

REPORTAGEM: https://www.brasilandianews.com.br/ – FOTOS: Divulgação