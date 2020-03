Dracena registra duas mortes por dengue

A Prefeitura de Dracena confirma o falecimento de dois homens do município por dengue.

O primeiro paciente era um aposentado de 83 anos, morador do Centro, e faleceu no dia 12 de março. O outro homem também era aposentado, tinha 78 anos, residia na Vila Barros e veio a óbito na segunda-feira, dia 16.

Ambos estavam internados na Santa Casa de Misericórdia de Dracena e eram cardíacos e hipertensos, o que aumenta o fator de risco para quem adquire a dengue.

A Prefeitura esclarece que a notícia só veio a público agora, pois a Vigilância Epidemiológica recebeu as declarações de óbito da Santa Casa somente no fim da tarde de ontem, 19.

Até a data de hoje, 20, Dracena registra 1.581 casos de dengue somente neste ano. A situação é de extrema alerta e por isso a importância de todo mundo fazer a sua parte.

A Vigilância Epidemiológica realiza visitas periódicas nas resistências, com orientações aos moradores de prevenções e combate, além dos mutirões de limpeza, campanhas e ações educativas em escolas, igrejas, instituições e empresas.

Ainda há as ações de campo, com visitas de bloqueio contra criadouros em nove quadras onde a pessoa confirmada com dengue resida, trabalha ou estuda, com a realização ainda de nebulização. No momento a nebulização está sendo feita no Jardim das Palmeiras.

Atualmente não há um bairro específico com maior incidência de dengue, tendo casos positivos em vários bairros como Jardim das Palmeiras, Jardim Jussara, Jardim Alvorada, Metrópole, Jardim Brasilândia, Santa Clara, entre outros. Por isso a necessidade da conscientização e combate diário e comunitário. (FONTE: Portal Regional)