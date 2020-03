Fuga de presos movimenta viaturas e Helicóptero Águia da Polícia Militar em Pacaembu

A fuga de seis detentos que cumprem pena no Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu (semiaberto), está movimentando a Polícia Militar que utiliza viaturas em solo e conta com o apoio do Helicóptero Águia.

De acordo com apurado pela reportagem do site e jornal Folha Regional, os seis detentos fugiram da unidade prisional pulando o alambrado que faz a contenção.

Quatro dos seis detentos já teriam sido recapturados. As buscas pelos outros dois continuam.

Caso haja informações ou populares vejam suspeitos circulando pelas ruas, deve colaborar com a Polícia Militar ligando no telefone 190 ou fazendo contato direto com os militares que estão nas ruas.

A reportagem segue acompanhando a ocorrência com maiores informações a qualquer momento.

FOTO: Diego Fernandes / Folha Regional