Governo de São Paulo suspende por 90 dias pesagem nas rodovias estaduais

A Secretaria Estadual de Logística e Transportes está suspendendo a pesagem de caminhões a partir desta segunda-feira (23) nas rodovias estaduais sob concessão ou nas administradas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem). A medida, que atinge uma malha viária de cerca de 22 mil kms de estradas, terá validade por 90 dias.

A decisão faz parte das ações anunciadas pelo Governo de SP no combate à disseminação do coronavírus. A suspensão das pesagens torna as viagens mais rápidas, facilitando a chegada das cargas aos seus destinos neste contexto da pandemia do coronovírus.

“Com essa medida, garantimos a circulação rápida dos alimentos para o abastecimento e também para as exportações e importações. Em momentos críticos, a decisão é importante tanto para movimentar a economia quanto para fornecer os bens necessários a população”, explica João Octaviano Machado Neto, secretário estadual de Logística e Transportes.

A iniciativa também protege os caminhoneiros e os funcionários das balanças, pois evita o contato entre esses profissionais, reduzindo os riscos de disseminação do vírus.

A medida está alinhada com os secretários estaduais de transportes de todo o País, dentro do Conselho Nacional de Secretários de Transportes (Consetrans).

“São Paulo tem papel vital na logística do país para a produção e o desenvolvimento econômico. Estamos focados em medidas integradas com o objetivo de proteger os profissionais do transporte e garantir o abastecimento de todas as regiões”, afirma João Octaviano.

Comitê extraordinário

No Estado de São Paulo, o Governo criou um comitê administrativo extraordinário com poder de decisão para tomar medidas emergenciais durante a pandemia de coronavírus. O grupo é comandado pelo Vice-Governador Rodrigo Garcia, que também é Secretário de Governo.

O guia de prevenção do Governo está disponível no site saopaulo.sp.gov.br/