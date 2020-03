FLÓRIDA: Leilão do prédio da antiga agência do Banco do Brasil acontece nesta quinta-feira, por R$ 328 mil

Nesta quinta-feira (26), irá para leilão público um dos prédios mais tradicionais de Flórida Paulista e que por muitos anos abrigou a agência da Caixa Econômica Estadual e posteriormente com fusões e venda, as agências do “Nossa Caixa Nosso Banco” e mais recentemente o Banco do Brasil.

Com excelente localização, na praça Gerson Ferracini, ao lado da Secretaria Municipal de Educação, o prédio conta com dois pisos, principal e térreo, e foi inaugurado entre a década de 80, na gestão do prefeito Kenichi Umehara contando com a presença do então governador do Estado, Paulo Maluf. Uma das principais características do prédio é o design arrojado onde sua monumentalidade atrai a atenção de quem passa pelo local.

O prédio tem 551 m² de construção, conta com dois pisos e está avaliado em R$ 328 mil, com incremento em leilão de R$ 1 mil. Sendo que ainda tem possibilidade de financiamento.

O leilão foi divulgado no começo do mês de março, gerando vários comentários entre a população, inclusive sobre a possibilidade de algum arremate por parte de empresários ou investidores floridenses.

Conforme informado pela empresa responsável, o leilão acontecerá exclusivamente online pelo portal lancenoleilao.com.br com início às 11h30.