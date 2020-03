FLÓRIDA: Judiciário destina R$ 50 mil e Santa Casa vai comprar equipamento de respiração artificial

Iniciativa do Poder Judiciário visa a preparação e prevenção do Coronavírus

O Poder Judiciário de Flórida Paulista informou à reportagem do site e jornal Folha Regional na tarde desta quarta-feira (25), o repasse do valor de R$ 50 mil para a Santa Casa de Flórida Paulista.

O valor é proveniente do pagamento de penas alternativas determinadas pela Justiça e foi autorizado o repasse pelo juiz de direito Dr. Rodrigo Menegatti com a avaliação favorável da ação pelo Ministério Público, representado pelo promotor de Justiça Dr. Samuel Camacho Castanheira.



Após a autorização, foi expedido para que fosse levantado o valor à ser destinado à unidade de saúde que terá 120 dias para prestar contas do investimento feito com tal verba.



SANTA CASA VAI COMPRAR VENTILADOR MECÂNICO

A nossa reportagem falou com a diretoria da Santa Casa de Misericórdia, que informou que o recurso mais uma vez chega em boa hora e que será investido na aquisição de um equipamento de ventilação mecânica.

O aparelho é utilizado por pessoas com dificuldade de respirar e têm sido empregado no tratamento de pessoas infectadas ou suspeitas de Coronavírus em todo o mundo.

“É um equipamento que custa em média R$ 60 mil. Já estamos trabalhando para angariar os R$ 10 mil restantes, o que deve ocorrer nos próximos dias”, destacou a diretoria da Santa Casa.



Os membros da unidade de saúde agradeceram e enalteceram a preocupação e a disposição do juiz de direito Dr. Rodrigo Menegatti, bem como do Ministério Público na destinação dos recursos.



“Assim que adquirido, entregue e instalado, o equipamento será apresentado para o judiciário e também para a população floridense”, finalizou a diretoria da Santa Casa.

FOTO: Folha Regional