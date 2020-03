Secretaria de Agricultura E Abastecimento recomenda a manutenção de varejões, sacolões e feiras livres e publica manual de boas práticas

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento publicou nesta quarta-feira (25), resolução que estabelece boas práticas a serem adotadas pelos varejões, sacolões e feiras livres do Estado em razão da pandemia do Novo Coronavírus (COVID19).

Além da resolução publicada no Diário Oficial, cartazes e uma cartilha com recomendações e orientações serão distribuídas aos consumidores e comerciantes que frequentam tais locais. Todos os documentos elaborados têm como objetivo evitar a disseminação do vírus e o contágio dos trabalhadores e consumidores e, ao mesmo tempo, zelar pela continuidade de serviços essenciais para a saúde, segurança alimentar e economia do País. Da produção à comercialização, a as orientações buscam garantir que os produtores rurais tenham para onde escoar a sua produção e que os mini e pequenos mercados, comércios e restaurantes não fiquem desabastecidos, bem como a população em geral.

O secretário de Agricultura e Abastecimento Gustavo Junqueira afirma que o agro não pode parar e que é fundamental adotar certas medidas para o sustento da produção, com segurança. “Essas são algumas ações que estamos adotando aqui em SP para garantir o funcionamento de toda a cadeia do agronegócio, na qualidade de atividade essencial para a

população, para a economia e para a saúde. Temos defendido e tomado medidas para apoiar o setor, mantendo a geração de renda e empregos, e, ao mesmo tempo, zelando pela segurança e saúde de todos que atuam nessas atividades e dos próprios consumidores”, destacou o secretário.

As boas práticas englobam desde regras básicas de higienização, saúde e saudabilidade dos alimentos, que devem ser adotadas normalmente, até orientações específicas que em razão da pandemia, como o afastamento de profissionais pertencentes ao grupo de risco e também aqueles que tenham contato direto com essas pessoas, medidas que evitem aglomerações, proibição de degustação de frutas e legumes e demarcação no chão na distância de pelo menos um metro entre o consumidor e o comerciante.

Com relação às atividades voltadas a comercialização de varejo tais como, feiras, sacolão ou varejão, localizada especificamente em entrepostos de abastecimento alimentar, a Secretaria recomendou a suspensão temporária durante a crise.

Foi também enviado ofício aos Prefeitos de todos os municípios do estado, adicionalmente ao encaminhado no início da semana, para reforçar o apoio e a importância de manter toda a cadeia do agro em funcionamento, bem como divulgar as novas orientações e diretrizes com relação às feiras, varejões e sacolões. “É fundamental, neste momento de crise, mantermos o contato próximo com todos os municípios e atuarmos como consultores e apoiadores das medidas necessárias para protegermos a atividade econômica, o agronegócio e a saúde da população”, mencionou o secretário Gustavo Junqueira.